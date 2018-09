Ulm geht mit dem Ziel Playoffs in die Saison

Ulm. «Das ist ein anderer Druck. Wenn du das Halbfinale erreicht hast, dann sollte es im nächsten Jahr mindestens das Viertelfinale sein. Wenn du die Playoffs nicht erreicht hast, dann solltest du im nächsten Jahr mindestens die Playoffs erreichen», sagte Trainer Thorsten Leibenath am Dienstag. «Wir wollen wieder Spaß haben, wieder schnell spielen und intensiv spielen», sagte Geschäftsführer Thomas Stoll. Ulm hatte in der vergangenen Bundesliga-Saison erstmals unter Leibenath die Playoffs verpasst.

Infrage stand der dienstälteste Trainer der Bundesliga vor seiner achten Spielzeit dennoch nicht. Zu viel Verdienste hatte er sich mit den erfolgreichen Jahren zuvor und zwei Vizemeisterschaften erworben. Mit neuen, jüngeren und hungrigen Spielern soll an die starken Jahre angeknüpft werden.

Zum Auftakt am Freitag ist gleich Titelfavorit Bayern München zu Gast in Ulm. «München spielt dieses Jahr mit einem Überteam. Die wollen ein Zeichen setzen, auch in der Euroleague. Ich erwarte, dass die Bayern von Anfang an die Liga dominieren», sagte Stoll. Leibenath will der Partie deswegen auch keine allzugroße Bedeutung beimessen. «Vom Auftaktspiel hängt nicht das Schicksal einer ganzen Saison ab», sagte er.