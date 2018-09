Überlebenskampf einmal anders

Das Spiel beginnt mit einem schleimigen Klumpen. Dieser schlüpft in einen in einem Kerker befindlichen Körper. Dann beginnt der Überlebenskampf. Insgesamt 17 Gebiete müssen überlebt werden. Die Insel, auf der sich der Protagonist bewegt, ist ständig im Wandel. Wer also den Kampf gegen die zahlreichen Monster, Ninjas und Bogenschützen verliert, landet immer wieder im Kerker, von wo aus sich stets neue Herausforderungen ausbilden. Insgesamt vier Bossgegner stellen sich dem Helden in den langen Weg über das Eiland. Dabei muss man viele Feinde gleichzeitig bekämpfen – und stirbt eine Menge Tode. Für die Verteidigung stehen Nah- und Fernwaffen zur Verfügung. Hilfreiche Items finden sich wahllos in der Gegend. Verbesserungen und Erweiterungen können aber auch gekauft oder aus Teilen hergestellt werden. „Dead Cells“ ist für PC, PS4 und Nintendo Switch erhältlich, kostet zwischen 30 und 40 Euro und ist ab 12 Jahren freigegeben.