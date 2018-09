Freiburg/Kehl. Manche ihrer Klientinnen nennt Simone Heneka „Überlebende des eigenen Lebens“. Es sind Frauen, die Missbrauch erlebten oder im Heim aufwuchsen. Andere haben sich sehr reflektiert für den Beruf Sexarbeiter entschieden. Heneka ist seit der Gründung 2009 Sozialarbeiterin bei der Fachberatungsstelle für Prostituierte P.I.N.K. in Freiburg. P.I.N.K. steht für „Prostitution-Integration-Neustart- Know-how“.

Gemeinsam mit Mirjam Irion unterstützt Heneka Prostituierte. Dazu gehört Beratung bei beruflicher Neuorientierung, aber auch Hilfe bei der Vermittlung von Therapieplätzen oder der Kita-Anmeldung. „Es hat lange gedauert, bis die Zielgruppe Vertrauen zu uns hatte“, erzählt sie. Prostituierte würden sich, so Heneka, scheuen zu Beratungsstellen zu gehen, da sie fürchten wegen ihres Jobs stigmatisiert zu werden. Bei einer Fachberatung würden diese Sorgen wegfallen.

Zu der Informationsstelle unter dem Dach des Diakonischen Werks der Evangelischen Kirche in Freiburg gehört auch eine Beratungsstelle in Kehl. Die Sozialarbeiterinnen von P.I.N.K. führten 2017 rund 450 Einzelgespräche, 350 Telefonberatungen und begleiteten 45 Frauen sowie drei Transmenschen in ihrem Leben. Wie viele Prostituierte es in der Region gibt, will Heneka nicht schätzen: „Es gibt eine sehr hohe Dunkelziffer.“

Einige scheuen die Meldepflicht

Viele der Prostituierten in Südbaden sind rumänischer Herkunft, vor wenigen Jahren stellten Bulgarinnen ungefähr die Hälfte. „Die Herkunft der Sexarbeiterinnen ist eng verknüpft mit der EU-Osterweiterung“, erklärt Heneka. Die Ursache dafür ist die relativ niedrige Zugangsschwelle. Praktisch brauche man weder einen Lebenslauf noch Zeugnisse, um als Prostituierte zu arbeiten. Theoretisch müssen sich Sexarbeiter seit der Einführung des Prostituiertenschutzgesetzes im Sommer 2017 bei einer Behörde melden und ein Beratungsgespräch führen.

Laut Heneka hat das Gesetz aber außer Verwirrung nicht viel gebracht. „Wenn die Möglichkeit da ist, entzieht sich ein Teil der Frauen der Meldepflicht“. Sie wollten sich nicht mit allen ihren Daten als Sexarbeiter „outen“. Gerade rumänische Frauen, in deren Heimatland Sexarbeit verboten ist, fürchten, dass Daten durchsickern könnten. Für Heneka und Irion gibt es aber auch viel Gutes bei ihrer Arbeit. „Eine meiner längsten Klientinnen hat zum Beispiel ihren Hauptschulabschluss nachgemacht“, erzählt Heneka. Andere sind von den Drogen losgekommen oder haben gelernt, sich nicht verstecken zu müssen. Leonie Milke, epd