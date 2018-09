Überfälliger Schnitt

Der Chef des Inlands-Geheimdienstes muss gehen, und das ist gut so. Weniger gut ist, dass die Klärung der „Frage eines Präsidenten einer nachgeordneten Behörde“ – wie es Kanzlerin Angela Merkel selbst ein wenig despektierlich nannte – nun wirklich keine Leistung ist, für die CDU, CSU und SPD sich Fleißkärtchen verdient hätten. Es ist eine Aufräumaktion nach dem Zerdeppern von reichlich Geschirr. Geschaffen wurde nichts, geschafft aber sind alle.

Am Montag ist es ein Jahr her, dass die Bürger in der Bundestagswahl ihren Auftrag erteilt haben. Geliefert wurden bislang vor allem eine geplatzte und eine quälende Koalitionsfindung sowie eine echte und eine drohende Koalitionskrise. All dies hat Kräfte gefressen und Vertrauen ramponiert, zwei Zutaten, die es bräuchte, um all die Ziele zu erreichen, die sich die drei Parteien in ihrem Koalitionsvertrag vom Februar gesteckt haben. Von „Aufbruch“, „Dynamik“ und „Zusammenhalt“ ist dort die Rede. Es darf nun losgehen.