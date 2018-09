Über 150 000 Besucher werden von heute bis Sonntag in der Tübinger Altstadt erwartet. Am heutigen Mittwoch wird um 13 Uhr auf dem Marktplatz der 24. Umbrisch-Provenzalische Markt (UPM) eröffnet, der gemeinsam vom Tübinger Handel- und Gewerbeverein (HGV) sowie der Stadt veranstaltet wird. Die Erste Bürgermeisterin Christine Arbogast wird den UPM offiziell einläuten dürfen; allerdings nicht als Abschiedsgeschenk, sondern weil Oberbürgermeister Boris Palmer beim Klimagipfel in San Francisco weilt. Dort wird er die Kampagne „Tübingen macht blau“ vorstellen.

„Auf dem größten mediterranen Markt nördlich der Alpen“, wie es auf der Homepage heißt, stellen Händler aus den Tübinger Partnerstädten Aix-en-Provence und Perugia gleichzeitig ihre Produkte vor. Viele waren von Beginn an dabei und wurden gestern Abend bei einer feierlichen Zeremonie bereits begrüßt. Der Markt dauert bis kommenden Sonntag an. Er hat in der Regel von 10 bis 22 Uhr geöffnet, die Gastronomie bis 1 Uhr. Am Sonntag ist der Markt von 11 bis 19 Uhr. Am Samstag steigt zudem das große Kinderfest im Pfleghof (10 bis 16 Uhr).

Am Sonntag ist jede Menge geboten. Von 13 bis 18 Uhr haben die Läden in der Stadt geöffnet, ab 9.30 Uhr beginnt der Erbelauf, für den sich bereits 2700 Teilnehmer/innen angemeldet haben. Bereits zum 25. Mal wird der Wetz durch die Stadt ausgetragen. Die Favoriten starten im Hauptlauf über 10 Kilometer um 12.30 Uhr an der Mensa Wilhelmstraße.