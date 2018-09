Turbulenzen bei Rowohlt

Hamburg. Aber jetzt steht die Konzernspitze vor einem Scherbenhaufen.

„Viele von uns sind verwundert über diesen Vorgang, einige entsetzt“, heißt es in einem offenen Brief, den unter anderem Eugen Ruge und Heinz Strunk unterschrieben haben. Zuvor hatte bereits der Bestseller-Autor Daniel Kehlmann bei einer Preisverleihung in Berlin mit Unverständnis reagiert. Am Ende seiner Rede bedankte er sich ausdrücklich bei Laugwitz, „auch im Namen von so unterschiedlichen Kollegen wie Martin Walser, Ildikó von Kürthy, Jonathan Franzen und Eckart von Hirschhausen“ für vier Jahre souveräner und tatkräftiger Arbeit. Paul Auster nannte Laugwitz eine der besten Verlegerinnen, mit denen er je gearbeitet habe. dpa