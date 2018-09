Wer in einer anderen Welt lebt, ist hier die Frage! Herr Oberbürgermeister Neher bezeichnete den Vortrag und die Aussagen von Prof. Niko Peach als Schwachsinn und bezeichnete Herrn Peach selbst als Menschen, der in einer anderen Welt lebt. Papst Franziskus sagte am „Tag der Schöpfung“: „Die Erderwärmung ist kein Fake News, sondern eine deutliche Warnung, unsere Umwelt nicht weiter so auszubeuten. Die Erde gehört auch jenen, die noch kommen.“ Diese Meinung vertrat auch Herr Peach in seinem Vortrag.

Ich gehe davon aus, dass die Worte, die Papst Franziskus sagte und von unserem Bischof Gebhard Fürst mitgetragen werden, von Ihnen, Herr Oberbürgermeister Neher, wie auch von den Fraktionen der CDU, SPD und den Jungen Aktiven ebenso als Schwachsinn abgetan werden und der Papst mitsamt unserem Bischof auch in einer anderen Welt lebt.

Es wäre an der Zeit, dass die Verwaltungsspitze sowie viele Gemeinderäte endlich ihren Tunnelblick beiseite legen, um zu erkennen, dass Rottenburg auch ein teil dieser Erde ist. Wachstum ja, aber auch weiterhin auf unseren Feldern der Erde, die alle Menschen zum Leben brauchen.

Setzen sie durch ein Ja beim Bürgerentscheid ein Zeichen, um der Verwaltungsspitze wie auch vielen Gemeinderäten klarzumachen, dass ein Weiter-so-wie-bisher nicht gewollt ist.