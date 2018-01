Türkei marschiert in Syrien ein

Ankara. Nach heftigem Artilleriebeschuss und Luftangriffen hat die türkische Armee am Sonntag ihre angekündigte Bodenoffensive gegen die Kurdenmiliz YPG im Norden Syriens begonnen. Türkische Panzerverbände hätten am Sonntagvormittag bei Kilis die Grenze überquert, berichtete Ministerpräsident Binali Yildirim. Mit Unterstützung pro-türkischer Rebellen der Freien syrischen Armee (FSA) rückten die Verbände auf die Stadt Afrin vor. Ziel der Militäroffensive, die den Namen „Operation Olivenzweig“ trägt, ist es, die Kurdenmilizen aus der Enklave Afrin zu vertreiben. Ministerpräsident Yildirim kündigte an, die Türkei wolle eine 30 Kilometer breite Sicherheitszone an der Grenze errichten.

Staatschef Recep Tayyip Erdogan hatte angekündigt, nach Afrin werde die Türkei auch auf die östlich gelegene Stadt Manbidsch vorrücken, um die Kurdenmilizen von dort zu vertreiben. Die Türkei sieht in der YPG den syrischen Ableger der international als Terrororganisation geächteten kurdischen PKK. Die Kurdenmilizen haben in den vergangenen Jahre weite Gebiete Nordsyriens an der türkischen Grenze unter ihre Kontrolle gebracht und wollen dort eine Autonomiezone schaffen, was die Türkei als Bedrohung ihrer Sicherheit empfindet. Die YPG bildet das Rückgrat der SDF, die wichtigster Verbündeter der USA im Bodenkampf gegen die Terrormiliz IS in Syrien sind. Gerd Höhler

Kommentar