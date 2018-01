Tübingerin in der Endrunde

Am Finaltag bei den 16. internationalen Württembergischen Meisterschaften der Frauen in Stuttgart waren auch die besten Kleinfeldcracks aus Württemberg im Einsatz. Anna Christina Baron vom TC Tübingen schaffte es in die Endrunde und ins Spiel um Platz 3. Dort verlor sie gegen Emily Loska (TA SF Schwendi).

Jeweils zwölf Juniorinnen und Junioren der Jahrgänge 2009/2010 waren zum Endturnier der Kleinfeldtennis-Turnierserie des Württembergischen Tennisbunds (WTB) angetreten. Bei dieser neuen Serie hatten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über die zehn Kleinfeldturniere qualifiziert, die verteilt über die sechs WTB-Bezirke im Jahr 2017 ausgetragen worden waren.