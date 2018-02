Tübinger läuft in Dortmund erstmals bei den Aktiven über 3000 Meter – gegen den Trainingspartner

Für die Deutschen Hallenmeisterschaften am Wochenende in Dortmund hat er sich für die 1500 und 3000 Meter qualifiziert. Außerdem ist Baumann auch ein passabler 3000-Meter-Hindernis-Läufer. Mit den liebäugelt er noch am stärksten. „Da, denke ich, habe ich auch international die besten Chancen“, sagt Baumann, „aber am Ende entscheidet es sich, wo ich mich am wohlsten fühle.“In der Dortmunder Helmut...