Tübinger Bundesliga-Basketballer bleiben anhaltend erfolglos

Neuzugang Malcolm Lee war mit 18 Punkten bester Werfer der Tübinger, die aber kein Mittel gegen die Bayreuther Überlegenheit unter dem Korb mit Assem Marei (21) und Andreas Seifert (12) „Wir haben heute gezeigt, dass wir mitspielen können, aber es hat mal wieder nicht gereicht wie so oft“, sagte Tigers-Center Phillipp Heyden. Der Ex-Bayreuther kritisierte auch die Schiedsrichter. „Da hilft der ganze Kampf nicht“, sagte Heyden.

Am Mittwoch treffen die Tübinger auf Bremerhaven. Die Tigers bleiben mit nur einem Sieg Tabellenletzter. Immerhin haben am Wochenende auch Erfurt und Göttingen verloren, so dass Tübingen weiter 6 Punkte Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz hat.