Tübinger Basketballer verlieren daheim deutlich gegen Oldenburg

Die damit zwölfte Niederlage in Serie bedeutet gleichzeitig auch einen neuen Vereins-Negativrekord in der Basketball-Bundesliga.

Tübingen lag von Beginn an zurück. Bereits nach dem ersten Viertel war das Spiel vorentschieden: Denn schon da führte Oldenburg 36:17. Die Tigers wirkten hingegen in der Defensive überfordert gegen die insbesondere aus der Distanz treffsicheren Baskets. Und offensiv gelang den Tübingern wenig. So war der Auftritt in der Tübinger Paul-Horn-Arena für Oldenburg über weite Strecken wenig mehr als ein besseres Trainingsspiel.

Auch viele Zuschauer haben inzwischen offensichtlich keine Lust mehr auf die Tigers: Nur 2400 kamen zum Heimspiel. Immerhin die Supporters sangen und feuerten die Tübinger bis ins letzte Viertel an.