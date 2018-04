Tübinger Basketballer verabschieden sich mit 64:91 gegen Jena aus der Bundesliga

Nach dem 64:91 gegen Jena am Samstagabend vor gut 2000 Zuschauern in der Paul Horn-Arena ist das Team von Trainer Mathias Fischer auch rechnerisch nicht mehr zu retten. Nach schneller 10:1 Führung brach Tübingen mal wieder ein. Die Entscheidung war schon nach drei Vierteln gefallen. Bester Werfer an seinem 23. Geburtstag war Reggie Upshaw mit 14 Punkten. „Natürlich könnte man sich auf diesen Moment vorbereiten, aber für mich war es schon ein sehr bitterer Moment heute als der Abstieg fix war“, sagte Robert Wintermantel. „Ich war von den 14 Jahren 13 dabei, 10 als Geschäftsführer und davor drei als Spieler“, so der Tigers Manager, „das hat schon weh getan und ist in dieser Deutlichkeit bitter für alle Beteiligten.“