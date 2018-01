Trotz Kontaktverbots bei Frau und Kind gelebt

Freiburg/Stuttgart. Noch vor Weihnachten hatten Sozialminister Manne Lucha (Grüne) und der Direktor des Kommunalverbandes für Jugend und Soziales (KVJS), Roland Klinger, ein Konzept für die Stärkung des Kinderschutzes im Land unterzeichnet. Ziel ist, den Jugendämtern zu helfen, ihre Verfahren zum Kinderschutz weiterzuentwickeln. Wie nötig das ist, zeigt der Fall des Neunjährigen aus dem Raum Freiburg, der über zwei Jahre sexuell missbraucht, vergewaltigt und misshandelt worden ist.

Und das, obwohl das Jugendamt über Jahre Kontakt zu dem Kind hatte, es im März 2017 sogar aus der Familie holte. Auslöser dafür war ein Hinweis der Polizei, das Kind könne sexuell gefährdet sein. Einen „Hinweis auf einen konkreten Missbrauch“ soll es nach Auskunft des Sprechers des Landratsamts Breisgau-Hochschwarzwald nicht gegeben haben. Das Familiengericht und auch das Oberlandesgericht entschieden aber, das Kind zurück zur Mutter zu geben. Warum, ist bislang unklar.

Sicher scheint zu sein, dass die 47-jährige Mutter und ihr 37-jähriger Lebensgefährte fortfuhren, das Kind im Internet Pädophilen anzubieten. Damit begonnen hatten sie laut Polizei 2015, seitdem sie liiert waren. Der Mann war 2014 aus dem Gefängnis gekommen, wo er wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger vier Jahre gesessen hatte. Er kam frei unter der Auflage, sich Minderjährigen nicht mehr zu nähern.

Trotz Kontaktverbots beantragte er beim Landgericht Freiburg, mit Mutter und Kind zusammenziehen zu dürfen. Das Gericht lehnte ab. Er zog im Herbst 2016 trotzdem ein.

Strafe blieb folgenlos

Das Amtsgericht verurteilte ihn deswegen zu vier Monaten Haft. Nach Auskunft des Freiburger Oberstaatsanwalts Michael Mächtel ist das Urteil aber nicht rechtskräftig geworden, weil der Mann dagegen Berufung eingelegt habe. Also wohnte der Sexualstraftäter weiter bei der Mutter und dem Neunjährigen.

Beide sollen arbeitslos gewesen sein. „Mehrere tausend Euro“ hätten sie von jedem Freier verlangt, sagt Mächtel. Für wie lange sie über den Jungen hätten verfügen können, müsse noch ermittelt werden. Die Zahl der Vergehen liege in einem „hohen zweistelligen“ Bereich.

Nach einem anonymen Hinweis wurden die Mutter und ihr Lebensgefährte im September 2017 festgenommen. Der Junge kam in die Obhut des Jugendamts. Mutter und Stiefvater sitzen in Untersuchungshaft, ebenso wie fünf weitere Tatverdächtige, die sich an dem Kind vergangen haben sollen. Einer ist laut Mächtel bereits angeklagt. Wer, wollte er nicht sagen.

Tatverdächtig sind ein 40 Jahre alter, einschlägig vorbestrafter Mann aus dem Großraum Freiburg und ein 49 Jahre alter deutscher Soldat der deutsch-französischen Brigade. Er wurde im Elsass festgenommen. Sie sitzen ebenso in U-Haft wie ein 37-jähriger Schweizer, der in Österreich festgenommen wurde, und ein Spanier, der in seinem Heimatland gegriffen wurde. Alle Vier befinden sich mittlerweile in Deutschland. Der Fünfte ist ein vorbestrafter Sexualstraftäter aus Schleswig-Holstein. Er war nach Karlsruhe gereist, um den Neunjährigen zu treffen.

Zudem wurde ein Vater festgenommen, der seine Tochter missbraucht hatte. Petra Walheim