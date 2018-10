Trittsteine aus Totholz

Der Wald leidet unter der Trockenheit. Und die Holzverkäufer leiden unter den sinkenden Preisen. Beides hängt miteinander zusammen. Denn in Folge des trockenen und heißen Sommers fällt in halb Europa mehr „Kalamitätsholz“ an: also Bäume, die wegen der Dürre oder – als Folge davon – wegen Käferbefall gefällt werden mussten. Das Überangebot drückt auf die Preise.Auch im Rottenburger Stadtwald (also...