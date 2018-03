Trickbetrüger stehlen Bankkarte von Beifahrersitz

Pfedelbach. Abgespielt hat sich der Diebstahl auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Pfedelbach (Hohenlohekreis), wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach saß die Frau am Donnerstag im Wagen, als ein Unbekannter sie ansprach und sagte, dass Kleingeld am Hinterrad ihres Autos liege. Als sie das daraufhin aufgesammelte Geld in ihr Portemonnaie legen wollte, merkte sie, dass die Bankkarte fehlte. Zudem war die Beifahrertür nicht mehr richtig zu. Mit der Karte hoben Unbekannte kurz danach Geld an einem Automaten im nahen Öhringen ab. Wie die Täter an die Geheimzahl kamen, war zunächst unklar. Die Ermittler hoffen nun auf Zeugen.