Treppenläufe und Fitnessstudio

Eigentlich hätten die Landesligisten aus der Region am Wochenende mit den ersten Pflichtspielen ins neue Fußball-Jahr starten sollen. Der Winter schert sich aber derzeit nicht viel um den Spielplan – bereits gestern wurden die Partien abgesagt. Das Spiel zwischen der Spvgg Freudenstadt und dem SV 03 Tübingen soll am 9. Mai nachgeholt werden, für das Derby zwischen Nehren und Ofterdingen gibt’s no...