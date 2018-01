Traum und Wirklichkeit verflochten

Dresden. „Er hat so viel Talent, dass er uns die Hälfte davon abgeben könnte und trotzdem noch genug für sich zurückbehielte.“ Giacomo Puccini war es, der sich so euphorisch über Erich Wolfgang Korngold äußerte. Der gefeierten Uraufführung der Oper „Die tote Stadt“ im Dezember 1920 in Hamburg und Köln schloss sich ein Siegeszug des Werkes über fast 80 Bühnen an. Bis das Opus des 1897 in Brünn geborenen jüdischen Tonschöpfers in der Nacht des Faschismus in der Versenkung verschwinden musste – und Korngold während seines Exils in den USA vornehmlich Filmmusiken schuf und 1957 in Hollywood starb.

An der Dresdner Semperoper erlebte das musikalisch faszinierende Psychodrama, des Meisters Hauptwerk, nach fast 100 Jahren jetzt seine gefeierte Rückkehr. Nach einer literarischen Vorlage des belgischen Symbolisten Georges Rodenbach hat Paul Schott das Libretto entworfen.

Das belgische Brügge ist für Paul, die männliche Hauptgestalt der Oper, die Stadt des Todes. In seiner Wohnung zurückgezogen in Trauer und in Erinnerung an seine gestorbene geliebte Frau Marie lebend, zelebriert er nachgerade einen Totenkult. Seine Wohnung hat er gar als eine „Kirche des Vergangenen“ gestaltet. Heikel wird für Paul die Situation, als ihm die seiner Frau frappierend ähnelnde Tänzerin Marietta begegnet. Auf diese überträgt er all seine geheimen Sehnsüchte, die ihn an seine gestorbene Frau erinnern.

Die ineinander verflochtenen Ebenen von Traum und Wirklichkeit hat der Regisseur David Bösch feinfühlig auf die Bühne gebracht. Und Patrick Bannwart hat die morbide Schwüle der symbolistischen Vorlage in einer düsteren, geheimnisumwobenen Bühnengestaltung eingefangen. Die tote Marie ist auf Bildern und durch ihre aufbewahrten Haare für Paul allgegenwärtig.

Große Klangpalette

Überzeugend gestaltete der Tenor Burkhard Fritz mit großem stimmlichem Einsatz ein überzeugendes Rollenporträt des Paul. Auch Manuela Uhl steigerte sich im Verlauf des Abends in die gleichfalls stimmlich mörderische Partie der Marie/Marietta immer mehr hinein.

Der russische Dirigent Dmitri Jurowski, dem der Einsatz für Komponisten der Spätromantik und der frühen Moderne eine Herzensangelegenheit ist, ist der rechte Mann für die vielschichtige Partitur, in der die Begegnung von Traum und Wirklichkeit sich spiegelt in impressionistischen Klangfarben wie auch in expressiver Vehemenz. Zusammen mit der subtil musizierenden Staatskapelle lotete er die Klangpalette exzellent aus. Dietrich Bretz