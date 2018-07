Trampen mal anders

Rund 50 Interessierte waren dabei, als an der Sitzbank beim Waaghäusle, gegenüber vom Alten Rathaus, symbolisch das an der Straßenlaterne angebrachte Schild mit dem Logo enthüllt wurde. Sieben weitere „Mitfahrbänkle“ gibt es im Ort: Beim Rathaus, am Friedhof, am Ochsen-Eck, beim Netto, beim Rewe, an der Steinlach-Brücke und an der Roten Brücke. Das „Bänkenetz“ soll sukzessive erweitert werden. In...