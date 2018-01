Trainer Gross vor Entscheidung über Wechsel nach Mannheim

Wolfsburg. «Beides ist möglich», sagte der umworbene Coach nach dem 3:0 am Sonntag gegen Köln. «Das ist keine leichte Entscheidung für mich.»

Der gebürtige Tscheche ist seit 2010 Chefcoach in Wolfsburg und führte die Grizzlys mit bescheidenen Mitteln seitdem stets in die Playoffs. Seit 2012 ist der Club immer mindestens im Playoff-Halbfinale vertreten. In den vergangenen beiden Jahren wurde Wolfsburg jeweils Vizemeister. «Ich wünsche mir, dass unsere Zeit noch weitergeht. Wir müssen uns noch gedulden. Am Dienstag ist es soweit», sagte Wolfsburgs Manager Charly Fliegauf.

Gross hatte eine Entscheidung für Dienstag angekündigt, «um den Kopf dann freizubekommen. Auch für die Organisation ist die Entscheidung wichtig». Der 49-Jährige war von 1993 bis 1999 Spieler in Mannheim und gewann in dieser Zeit drei Meistertitel mit den Adlern, für die es in dieser Saison überhaupt nicht läuft. Der siebenmalige deutsche Meister droht gar die Pre-Playoffs zu verpassen.