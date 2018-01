Tote und Verletzte: Schwerer Unfall auf A8

Kirchheim unter Teck. «Die 29-Jährige saß in einem Wagen, der am Sonntagmorgen in die Leitplanke fuhr, sich überschlug und auf dem Dach liegen blieb», sagte ein Polizeisprecher. Zwei weitere Fahrzeuge krachten in das Wrack. Die 29-jährige Beifahrerin starb wenig später. Der Fahrer des Autos überlebte schwer verletzt. Zwei Insassen der anderen Wagen wurden ebenfalls verletzt. Die Autobahn 8 war in Richtung Stuttgart gesperrt. Die genaue Ursache des Unfalls war zunächst noch ungeklärt.