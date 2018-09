Tor durch Eckball

TSV Kusterdingen – Sveti Sava Reutlingen 2:0 (0:0). 1:0 (62.) Tobias Rösch, 2:0 (84.) Leon Reichert. Torchancen waren über das ganze Spiel Mangelware. In der zweiten Hälfte war Kusterdingen mehr am Drücker, bot spielerisch aber auch keine Feinkost. Tobias Rösch überlistete den Sveti-Keeper mit einem direkt verwandelten Eckball. Kurz vor Schluss nutzte der 18-jährige Leon Reichert einen Fehler in ...