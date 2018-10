Tod von Siebenjährigem in Künzelsau: Prozess im November

Künzelsau/Heilbronn. Die heute 70 Jahre alte Frau muss sich wegen Totschlags verantworten, wie das Landgericht Heilbronn am Freitag mitteilte. Die Frau soll das Kind am 27. April in ihrer Wohnung erwürgt und die Leiche in einer Badewanne voller Wasser abgelegt haben. Nach der Tat habe sie sich bis zum Abend des Folgetages am Kocherufer verborgen gehalten, hieß es.

Bei der Rückkehr in ihre Wohnung wurde sie festgenommen und sitzt seither in Untersuchungshaft.

Mordmerkmale wie Heimtücke oder Habgier lägen nicht vor, hieß es bei der Staatsanwaltschaft. Nach letzten Angaben hat sich die Frau bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert.