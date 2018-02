Tochter in Türkei verschleppt: Prozess geht weiter

Stuttgart. Das wurde am Freitag im Prozess gegen die angeklagten Eltern und den Onkel der Frau in Stuttgart deutlich. Die damals 22-Jährige habe 2011 in einem türkischen Imbiss gearbeitet, sagte ein Zeuge am Freitag vor dem Stuttgarter Landgericht. Seine Mitarbeiterin sei von ihrem Onkel abgeholt worden und dann nicht mehr am Arbeitsplatz erschienen. Später habe sich die 22-Jährige telefonisch aus der Türkei in dem Imbiss gemeldet und um Hilfe gebeten. «Bitte rettet mich» und «Helft mir hier raus» oder «Die Familie lässt mich nicht gehen» habe die junge Frau während der Telefonate gesagt. Daraufhin habe man sich an die Polizei gewandt und ihr den Vorfall geschildert.

Nun knapp sieben Jahre nach der Tat müssen sich die Eltern und ein Onkel wegen Geiselnahme vor dem Landgericht verantworten. 2011 soll der Onkel die junge Frau in Stuttgart abgepasst, ihr einen Eiskaffee mit Schlafmittel gegeben und im Auto nach Ostanatolien verschleppt haben. Als sie aufwachte, befand sich das Auto laut Anklage schon in Bulgarien. Neben ihr saß ihr Vater. Die Frau wurde in der Türkei im Haus ihrer Großmutter festgehalten und später gegen ihren Willen verheiratet.