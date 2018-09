Tigers gewinnen Generalprobe vor dem Liga-Auftakt mit 65:57 (32:23) gegen Kirchheim Knights

Zuvor sahen die etwa 400 Zuschauer in der Tübinger Paul-Horn-Arena ein Spiel mit Höhen und Tiefen bei den Tigers. „Aber das ist normal für eine neu zusammengestellte Mannschaft“, sagte Nadjfeji. Tübingens Enosch Wolf, der eine couragierte Leistung bot, monierte Absprachefehler sowohl in der Offensive als auch in der Defensive. „Das ist nichts, was man nicht von heute auf morgen beheben kann“, sag...