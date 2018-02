Tigers-Konkurrent Göttingen holt Ex-Tübinger Buford

Ausgerechnet ein ehemaliger Tübinger soll die Göttinger Bundesliga-Basketballer vor dem Abstieg retten: Der Tigers-Konkurrent vermeldete gestern die Verpflichtung von William Buford. Der 28-jährige US-Amerikaner hatte in der Saison 2015/16 für die Walter Tigers gespielt und im Schnitt 13,6 Punkte pro Partie erzielt. Der 1,96 Meter große Dreier-Spezialist wechselte anschließend zum französischen Erstligisten Limoges. Zu Beginn der aktuellen Saison heuerte Buford bei Gravelines Dunkerque an, wurde aber im November 2017 freigestellt. „Der beste Kandidat für unsere Ansprüche“, sagte Göttingens Trainer Johan Roijakkers. Buford wird am Mittwoch in Göttingen zum Medizincheck erwartet und soll sein Debüt am 3. März geben: Dann trifft Göttingen auf Tübingen.