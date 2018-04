Tigerle: Rettung zum Greifen nah

Nur ein Sieg fehlt den Basketballern der Young Tigers Tübingen noch zur Qualifikation für ein weiteres Jahr in der Nachwuchs-Bundesliga NBBL: Zum Auftakt der Playdown-Serie gegen Karlsruhe gewann das Team von Trainer David Rösch in der Uhlandhalle sicher mit 85:62 (37:34) gegen Karlsruhe und kann im Rückspiel am Wochenende letzte Zweifel beseitigen. Sollte ein drittes Spiel nötig werden, hätten d...