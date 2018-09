Tiger Woods soll das lange Warten beenden

Paris. 25 Jahre. 300 Monate. 9131 Tage. Eine Ewigkeit, die an diesem Wochenende zu Ende gehen soll. „Wir haben so lange nicht mehr in Europa gewonnen“, sagte US-Star Tiger Woods – und schickte die logische Devise für den 42. Ryder Cup gleich hinterher: „Wir wollen das ändern.“ Wenn nicht jetzt, wann dann?

Ein Vierteljahrhundert warten die Golfer aus den Staaten mittlerweile nun schon auf diesen erlösenden Triumph auf fremdem Terrain. Die Gier ist in all den Jahren, nach all den schmerzhaften Niederlagen, ins Unermessliche gestiegen. Und wenn es ab heute bis Sonntag vor den Toren von Paris nicht klappen wird, dann wahrscheinlich nie.

US-Kapitän Jim Furyk schickt schließlich „das wohl beste Team der Geschichte“ in den prestigeträchtigen Kontinentalkampf mit den Europäern. Branchenprimus Dustin Johnson ist dabei, Rekordmann Phil Mickelson, Jungstar Jordan Spieth – und natürlich Ikone Woods, von dem nicht zuletzt aufgrund des jüngsten Erfolgs beim FedEx-Cup in Atlanta viel erwartet wird.

Für die bescheidene US-Statistik ist Woods nicht verantwortlich. Von den Einzeln verlor er nur eines – 1997 bei seinem Debüt. In den klassischen Vierern, also den Partien mit den Partnern, in denen es auf Teamgeist und Kollegialität ankommt, musste er aber viel zu häufig dem Gegner gratulieren. Insgesamt stehen den 13 Siegen deshalb 17 Niederlagen gegenüber, zudem endeten drei Matches mit Woods-Beteiligung unentschieden.

„Wir haben das nicht gut gemacht, keine Frage“, sagte der 14-malige Major-Sieger. Der hat mit seinem Triumph beim Tourfinale am Wochenende eine fünfjährige Durststrecke ohne Erfolg beendet. Gerade rechtzeitig, um Selbstvertrauen für den Ryder Cup zu sammeln. sid