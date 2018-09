Tierquäler misshandelt Hund aus fadenscheinigem Grund

Albstadt. Der Hund wurde erheblich verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Bei der Prügelattacke habe der 28 Jahre alte Mann die englische Bulldogge etwa am Auge verletzt. Der Hund habe außerdem erhebliche Schwellungen und Platzwunden am Kopf erlitten. Nach der Tat am Sonntag wurde der Vierbeiner in Albstadt beschlagnahmt und in eine Tierklinik gebracht. Nachbarn hatten die Beamten alarmiert, der Besitzer wird nun angezeigt.