Thomas Müller: Ajax muss büßen

München. Ein Unentschieden gegen den FC Augsburg, eine Niederlage gegen Hertha BSC – so kann es selbstverständlich nicht weitergehen, wenn man der FC Bayern ist. Deswegen wollen die leicht angeschlagenen Münchner heute (21 Uhr/DAZN) in der Champions League gegen Ajax Amsterdam sich und der Welt beweisen, dass es keinen Grund zur Beunruhigung gibt.

„Wir werden nicht anfangen, alles schwarz zu sehen“, betont Trainer Niko Kovac, gesteht aber ein, dass das zweite Gruppenspiel nach dem 2:0 bei Benfica Lissabon ein richtungweisendes ist. Zumindest in der Königsklasse. „Wir wollen natürlich drei Punkte einfahren, um beruhigter in die nächsten Spiele zu gehen“, sagt Kovac.

Niederlagen reizen den FC Bayern für gewöhnlich – vor gut einem Jahr etwa verloren die Münchner unter Carlo Ancelotti 0:2 bei der TSG Hoffenheim, nur um im folgenden Spiel in der Champions League den RSC Anderlecht zu besiegen (3:0). Thomas Müller hat schon mal angekündigt, dass er und seine Mitspieler nun Ajax büßen lassen und „Gas gaben wollen“.

Obwohl Jérôme Boateng mit seinen ungewohnten Fehlern die Niederlage in Berlin erheblich begünstigte, setzt Kovac weiter auf den Abwehrchef – zumal es mit seiner Rotation zuletzt so gut nun auch wieder nicht geklappt hatte. Klubchef Karl-Heinz Rummenigge sieht dies aber gelassen: „Das hat er (Kovac) nicht gemusst. Das ist ein bisschen Neuland. Aber ich finde, so wie er das macht, ist das okay.“

Zwei Ajax-Protagonisten sind den Münchnern gut bekannt. Mittelstürmer ist Klaas-Jan Huntelaar, der mit Schalke achtmal gegen den FC Bayern spielte, dabei allerdings nie traf. Trainiert wird Ajax von Erik ten Haag. Er hatte von 2013 bis 2015 den FC Bayern II gecoacht und wurde mit ihm 2014 Regionalligameister. sid