Inhalt: Steven (Colin Farrell) ist ein erfolgreicher Herzchirurg und verheiratet mit der Augenärztin Anna (Nicole Kidman). Mit ihren beiden Kindern Bob und Kim leben sie in einem schönen Haus in einem idyllischen Vorort – eine perfekte Familie. Doch unter der makellosen Oberfläche beginnt es zu brodeln, als der 16-jährige Halbwaise Martin (Barry Keoghan) auftaucht. Der Teenager aus einfachen Verhältnissen freundet sich mit Steven an und versucht ihn, mit seiner Mutter zu verkuppeln. Als sein Plan scheitert, belegt er Stevens Familie mit einem Fluch.

Nach seinem Erfolgsfilm „The Lobster“ wurde der Kult-Regisseur Yorgos Lanthimos für „The Killing of a Sacred Deer“ dieses Jahr in Cannes mit dem Drehbuchpreis ausgezeichnet. Er erzählt darin, angelehnt an die griechische Mythologie, eine absurde Rachegeschichte.