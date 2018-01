Tests im Dunstkreis der Lobby

Berlin. Die Broschüre erweckt den Eindruck großer Seriosität. Köpfe von Professoren zieren den Tätigkeitsbericht des EUGT-Instituts. Nur am Leitmotiv, das die Autoren ihrem 36-seitigen Werk vorangestellt haben, kann man erkennen, dass ihre Arbeit eine Agenda verfolgte: „Es ist schwieriger, eine vorgefasste Meinung zu zertrümmern als ein Atom.“ Der Spruch stammt von Albert Einstein. Und er untermauert, was offenkundig das Ziel der EUGT, der Europäischen Forschungsvereinigung für Umwelt und Gesundheit im Transportsektor, war: Vorurteile gegenüber den teils gefährlichen Stickoxiden zu bekämpfen, einem der Rückstände von Dieselkraftstoff.

Die Hauptauftraggeber finden sich unter den Köpfen auch wieder: Manager von Daimler, BMW, Volkswagen und der Frankfurter Flughafengesellschaft Fraport. Auch Bosch war dabei, stieg nach eigenen Angaben aber 2013 aus. Die eigenen Ziele umschrieb die 2007 gegründete EUGT selbst mit „Forschungen zu umweltmedizinisch relevanten Auswirkungen des Verkehrs“. Zu diesem Zweck führte sie, wie nun bekannt wurde, nicht nur Studien mit Affen durch, sondern 2013 auch mit 25 Menschen. Die freiwilligen, gesunden Probanden seien lange vor dem Diesel-Skandal im Zusammenhang mit Experimenten zu Stickoxid-Grenzwerten am Arbeitsplatz untersucht worden, erklärt die Universitätsklinik Aachen. Die Ethikkommission der Klinik habe den Auftrag genehmigt. Wie aus der Studie hervorgeht, wurden 19 Männer und sechs Frauen viermal je drei Stunden lang mit Stickoxiden eingenebelt, während sie im Labor Rad fuhren oder saßen. Die Stickoxid-Konzentrationen wurden jedes Mal erhöht. Im höchsten Fall wurde der Grenzwert für die NOx-Konzentration am Arbeitsplatz um das Dreifache überschritten. Vor und nach der Studie wurden unter anderem ihre Lungenfunktion, Atemluft, Blutwerte und Nasensekret untersucht. Es seien keine negativen Auswirkungen nachweisbar gewesen, heißt es von EUGT. Das war auch kaum zu erwarten. Unter Stickoxiden leiden vor allem Menschen mit Atemwegserkrankungen.

Ein Makake in einem Labor. Foto: Friso Gentsch/dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) lässt über ihren Pressesprecher ausrichten, dass diese Tests „ethisch in keiner Weise zu rechtfertigen“ seien. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) erklärt: „Dass eine ganze Branche anscheinend versucht hat, sich mit dreisten und unseriösen Methoden wissenschaftlicher Fakten zu entledigen, macht das Ganze noch ungeheuerlicher.“

Konzerne distanzieren sich

Auch die großen Autokonzerne wollen plötzlich von ihrem Institut nichts mehr wissen. „Wir distanzieren uns ausdrücklich von den Studien und der EUGT“, erklärt Daimler in Stuttgart. Auch für VW-Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch sind die Versuche „in keinster Weise nachvollziehbar“. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil fordert umfassende Aufklärung, Betriebsratschef Bernd Osterloh personelle Konsequenzen. Bosch distanziert sich von den Studien. Der Verband der Automobilindustrie wird sogar pathetisch: „Ohne ethisches Fundament gewinnt man keine Zukunft“, betont VDA-Präsident Matthias Wissmann.

Die Gründung des EUGT 2007 fiel in eine Zeit, als die europaweiten Grenzwerte für Schadstoffe erhöht wurden. Der langjährige Abteilungleiter beim Umweltbundesamt, Axel Friedrich, sagte bereits 2016, dass die EUGT mit dem Ziel erdacht wurde, „Probleme nach unten zu spielen“. So lobbyierte sie, allerdings ohne Erfolg, gegen eine Untersuchung der Weltgesundheitsorganisation (WHO), die Dieselabgase als krebserregend einstufte. Mitte 2017 wurde die Vereinigung aufgelöst.

Stickstoff- dioxid. Die Autokonzerne geben Gas. illustration: swp

Sachlicher als Konzerne und Politiker bewertet die Umweltmedizinerin Barbara Hoffmann von der Heinrich-Heine-Uni Düsseldorf die Menschenversuche. Natürlich könne man Erkenntnisse aus Experimenten mit Zellen oder Tieren gewinnen. „Aber im Endeffekt muss man ja wissen, was am Menschen passiert.“ Es gebe zahlreiche Standards, an die Forschungsinstitute sich halten müssten. Die Probanden müssten ein aufklärendes Gespräch durchlaufen und eine Einverständniserklärung unterzeichnen. Eine Ethikkommission der Uni müsse die Studie genehmigen. Zudem gehörten Angaben dazu, wer die Untersuchung finanziert hat, wer daran mitgeschrieben hat und ob es Interessenskonflikte gibt. Immerhin stehe fest: „Hinter jedem Medikament, hinter jeder Therapie stehen massive Interessen.“