Terrassentüren aufgehebelt

Am Freitagnachmittag hebelte ein bislang Unbekannter die Terrassentüre eines Reiheneckhauses in Orschelhagen auf und stahl in Abwesenheit der Bewohner Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Nach der gleichen Methode ging ein Einbrecher am späten Abend in Walddorfhäslach vor. Ob er jedoch etwas erbeutet hat, ist bislang nicht bekannt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Bereits in den frühen Morgenstunden am Donnerstag hat ein ebenfalls bislang unbekannter Täter in Dettingen/Erms die Hauseingangstür aufgehebelt, bevor er auch die Tür einer Wohnung im ersten Stock aufbrach. Der Täter nutzte dabei die Abwesenheit des Wohnungseigentümers aus, der erst am darauffolgenden Tag aus dem Urlaub zurückkehrte. In der Wohnung verschaffte sich der Einbrecher auch noch gewaltsam Zutritt zum verschlossenen Schlafzimmer. Dort entwendete er aus einer Kommode mehrere hundert Euro Bargeld. An den Türen entstand ein Gesamtsachschaden von geschätzten 1000 Euro.