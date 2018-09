Tausende Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche

Das Thema Missbrauch belastet die katholische Kirche enorm – nun hat eine große Studie die Situation in Deutschland aufgearbeitet und Erschütterndes hervorgebracht. Sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen in der Kirche war demnach weit verbreitet – und ist auch heute nicht überwunden, heißt es in der Studie, die die Deutsche Bischofskonferenz (DBK) am 25. September vorstellen will. „Spiegel“ und „Zeit“ veröffentlichten Ergebnisse vorab.

Auch weltweit schlagen immer neue Missbrauchsfälle hohe Wellen. Papst Franziskus berief daher gestern eine Konferenz zum Thema Kinderschutz ein. Der Papst werde im Februar mit den Bischofskonferenz-Vorsitzenden aus der ganzen Welt über den „Schutz von Minderjährigen“ sprechen, teilte der Vatikan mit.

In Deutschland werteten die Autoren im Auftrag der Bischofskonferenz mehr als 38 000 Personal- und Handakten aus den 27 deutschen Bistümern aus. Für den Zeitraum von 1946 bis 2014 seien dort sexuelle Vergehen an 3677 überwiegend männlichen Minderjährigen protokolliert worden. Insgesamt 1670 Kleriker hätten diese Taten begangen. 4,4 Prozent aller Kleriker der deutschen Bistümer waren demnach mutmaßlich Missbrauchstäter. Mehr als jedes zweite Opfer sei höchstens 13 Jahre alt gewesen, in jedem sechsten Fall sei es zu Formen der Vergewaltigung gekommen.

Der Trierer Bischof Stephan Ackermann sagte, die Kirche wisse um das Ausmaß des Missbrauchs. „Es ist für uns bedrückend und beschämend.“ Die erwähnten Fälle sind vermutlich nur ein Teil dessen, was tatsächlich geschah. „Erkenntnisse über das Dunkelfeld wurden nicht erlangt“, schreiben die Autoren der Studie nach „Spiegel“-Angaben. Beunruhigend ist: Die Autoren der Studie sehen keinen Anlass zu der Annahme, dass das Thema überwunden sei. Die Serie der Missbrauchsfälle dauere bis zum Ende des Untersuchungszeitraums an, heißt es.

