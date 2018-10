Tanz am Abgrund

London. May wiederholte zwar ihre Hoffnung, dass es doch noch zu einem Kompromiss kommt. Was das denkbar schlechteste Ergebnis anbelangt, zeigte sich die Dancing Queen aus der Downing Street aber betont optimistisch: „Unsere besten Tage liegen noch vor uns.“ Der britische Industrieverband ist freilich skeptisch und drängt die Premierministerin, wenigstens ihren im Landsitz Chequers ausgetüftelten Plan für einen relativ weichen Brexit durchzusetzen, um die verhängnisvollen Folgen eines ungeregelten Austritts zu vermeiden.

Humorvoll spielte Theresa May auf die Pannen des letzten Parteitages an, als ihr die Stimme versagte und die Lettern des Slogans von der Bühnenwand fielen. Doch diesmal kam es schlimmer, was aber den Delegierten verborgen blieb: Kurz vor der Abschlussrede reichte ihr Parteifreund James Duddridge einen Misstrauensantrag bei dem konservativen Fraktionsausschuss ein, der über die Nachfolge im Parteivorsitz befindet. Duddridge behauptete, „keinen einzigen Abgeordneten zu kennen, der glaubt, dass sie uns in die nächste Wahl führen wird“.

Bei ihrem Hohelied auf die britische Geschichte beschwor May das Schicksal eines Vorfahren, der auf dem flandrischen Schlachtfeld fiel. Doch Mays Hauptfeinde stehen nicht in Belgien, sondern in den Reihen ihres Kabinetts und ihrer Fraktion. Die flammenden Reden ihres ehemaligen Außenministers Boris Johnson und des besessenen EU-Gegners Jacob Rees-Moog lockten die Delegierten aus dem Konferenzsaal in rappelvolle Randveranstaltungen. Sie hielten sich nicht an Mays Mahnung, im politischen Diskurs Anstand und Respekt zu beweisen. Johnson nannte Mays Brexitplan eine „Schandtat“ und einen „Betrug“ am Wähler. Auch May vergaß ihren frommen Wunsch und beschrieb den Labour-Führer Jeremy Corbyn als unpatriotischen Volksfeind.

Hinter diesen Ausfällen steht die wachsende Nervosität, dass Labour die nächste Wahl gewinnen könnte. Corbyn spekuliert darauf, dass die Opposition zusammen mit den Rebellen in Mays Lager bei der Parlamentsabstimmung über das Verhandlungsergebnis in Brüssel die Regierung stürzen kann und es zu Neuwahlen kommt. Sollte dies nicht gelingen, so will Labour die Kampagne für ein neues EU-Referendum unterstützen. Eine zweite Abstimmung lehnt May jedoch so kategorisch ab wie ihren Rücktritt.

Angesichts des wachsenden Trends gegen den Austritt tanzt May gefährlich nahe am Abgrund. Ihre Verheißung der goldenen Zukunft des transatlantischen Handels nach dem Brexit erinnert an das berühmte Zitat aus Herbert Achternbuschs Buch „Die Atlantikschwimmer“: „Du hast keine Chance, aber nutze sie.“

