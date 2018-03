Ludwigsburg. Busfahren könnte in Ludwigsburg bald deutlich günstiger werden: Die schadstoffgeplagte Kommune will ein verbilligtes Stadtticket einführen. Drei Euro könnte demnach ein Tagesticket kosten, sechs Euro ein Familienticket. Einen entsprechenden Vorschlag hatte der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) dem Gemeinderat unterbreitet, nachdem in der Stadt schon länger über bessere ÖPNV-Angebote diskutiert wird. Die Stadträte fanden die Idee mehrheitlich nicht schlecht, im April soll die endgültige Entscheidung fallen.

Bislang bestanden Pläne, ein Einzelticket für 1,50 Euro einzuführen. Es sei jedoch in der Praxis einfacher, ein Tagesticket für drei Euro in einer Stadt dieser Größenordnung anzubieten – so müssten die Busfahrer nicht so viele Tickets verkaufen, sagte eine VVS-Sprecherin. Die Barockstadt (mehr als 93 000 Einwohner) ist die größte in der Region nach Stuttgart. Hinzu komme, dass die Leute meistens zwei oder mehrere Fahrten machten, so die Sprecherin. So würde sich das Tagesticket schnell lohnen. Der Einzelfahrschein kostet derzeit 2,50 Euro. Die erwartete Differenz von etwa 650 000 Euro jährlich müsste die Stadt tragen.

Ludwigsburg wäre mit dem Stadtticket kein Vorreiter. 15 Kommunen im VVS-Gebiet bieten ein solches mit verschiedenen Modellen bereits an. Darunter Waiblingen, Herrenberg und Fellbach. dl