Tag der offenen Tür im neuen Technischen Rathaus

Über den neuen, ebenen Zugang von der Brunnenstraße her strömten die Besucher am Samstagnachmittag zur festlichen Eröffnung ins Technische Rathaus. Im lichten Atrium begrüßte Oberbürgermeister Boris Palmer zunächst Baubürgermeister Cord Soehlke als „künftigen Ersten Bürgermeister der Stadt Tübingen“. Doch er bedaure den Weggang von Amtsinhaberin Christine Arbogast sehr. Sie war ebenfalls unter den Eröffnungsgästen.

Für Palmer ist das Gebäude „ein Symbol der Innenentwicklung“. Statt graue Energie mit dem Bagger einfach abzureißen, wurde der Altbau erhalten und integriert. Statt des früheren abgesenkten Eingangs gibt es nun einen Platz zur Brunnenstraße hin, so Palmer. An der Gebäuderückseite ist „ein neuer kleiner Stadtpark“ entstanden, durch den künftig auch der Ammerradweg führen soll. „Wachstum muss so organisiert sein, dass Frei- und Grünräume bleiben“, sagte er. Der Abschnitt der Ammer hinter dem Bau wurde renaturiert. Wo vormals Parkplätze und Baracken Platz fanden, ist nun der Park.

Hunderte von Menschen waren am Umbau beteiligt, so Palmer. Er dankte Planern, Architekten, Handwerkern, Verwaltungsmitarbeitern und Umzugsunternehmen. Nun sei das Technische Rathaus endlich aus seinen über die ganze Stadt verteilten Interimsquartieren an einen Standort zurückgekehrt.

Das gesamte städtische Baureferat, mit allen technischen Ämtern, sei zum ersten Mal unter einem Dach untergebracht, ergänzte Baubürgermeister Cord Soehlke. „Wir können uns nicht nur per Mail austauschen, sondern beim Kaffee treffen.“ Eine solche direkte Kommunikation sei für ein Baudezernat ungeheuer wichtig. Das Technische Rathaus sei als „offenes Haus“ gedacht. Es werde Platz für Ausstellungen bieten und seinen großen Tagungsraum auch für die Stadtgesellschaft und andere, nichtbehördliche Nutzer zur Verfügung stellen, sagte Soehlke.

Seine Umgestaltung und Sanierung verdankt das Gebäude dem Tübinger Architekturbüro Ackermann & Raff. „Wir haben Elemente der 1950er Jahre aufgenommen und neu interpretiert“, sagte Architekt Walter Fritz. Die Holzverkleidung im Atrium, das Alt- und Neubau verbindet, sei Holzverkleidungen der Nachkriegszeit nachempfunden. Eine einheitliche Klinkerfassade verbindet beide Baukörper.

Die Gäste bewunderten die Aussicht nicht nur von der Caféteria im vierten Stock. Eine Besucherin aus der Südstadt war begeistert von der klaren Formensprache des Baus: „Schön, dass sie es so hell hingekriegt haben“, sagte sie. Das begrünte Außengelände schien ihr landesgartenschauwürdig.