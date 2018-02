Tafel-Debatte entzweit Union

Berlin. Zwischen CDU und CSU gibt es Streit über den Aufnahmestopp für Ausländer bei der Essener Tafel. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte, ihm erscheine die Entscheidung des Vereinsvorsitzenden Jörg Sartor nachvollziehbar. Er habe mit ihm telefoniert, und dieser habe ihm eine „Situation des Unwohlseins“ beschrieben. Die Diskussion zeige, dass „die Integrationsfähigkeit unseres Landes eine Grenze erreicht hat“. Abgeordnete aus der Landesgruppe berichteten ihm von ähnlichen Problemen, sagte er und beschrieb eine „Entwicklung, die nicht Sinn und Zweck der Tafeln entspricht“.

Dobrindt widersprach damit Kanzlerin Angela Merkel (CDU), die am Abend zuvor die Entscheidung der Essener Tafel kritisiert hatte. „Da sollte man nicht solche Kategorisierungen vornehmen. Das ist nicht gut“, sagte sie dem Fernsehsender RTL. Aber die Entscheidung zeige auch „den Druck, den es gibt“, und wie viele Bedürftige auf Lebensmittelspenden angewiesen seien. Nordrhein-Westfalens Sozialminister Karl-Josef Laumann (CDU) hatte bereits in der vergangenen Woche gefordert, bei großem Andrang müssten Kriterien gefunden werden, wie begrenzte Mittel verteilt werden könnten. „Ob die Staatsangehörigkeit hier das richtige Mittel ist, daran habe ich persönlich Zweifel“, sagte Laumann.

Ältere Bedürftige abgeschreckt

Die Tafel in Essen gibt Lebensmittelspenden kostenlos an registrierte Empfänger von Sozialleistungen weiter. Der Verein stellt neue Berechtigungen zum Empfang von Lebensmitteln seit dem 10. Januar vorübergehend nur noch für Bürger mit deutschem Ausweis aus. Begründet wird dies mit einem hohen Ausländeranteil, der infolge der Flüchtlingszunahme auf 75 Prozent gestiegen ist. Viele ältere Menschen fühlten sich deshalb nicht mehr wohl und nähmen das Hilfsangebot deshalb nicht mehr wahr.

Die Nationale Armutskonferenz sieht in dem Schritt ein Alarmsignal. Ihre Sprecherin Barbara Eschen sagt: „Die Tafeln dürfen nicht länger Ausputzer der Nation sein. Die staatlichen Transferleistungen für Menschen, die von Armut betroffen sind, müssen deren Existenz zuverlässig sichern.“ Dafür müsse mehr getan werden. „Wir sehen in den nächsten Jahren einen eindeutigen zusätzlichen Bedarf im Bundeshaushalt in Milliardenhöhe pro Jahr“, sagte Eschen.

Am Dienstag entschied der Vorstand der Essener Tafel in einer Krisensitzung, an dem Aufnahmestopp festzuhalten. Innerhalb der kommenden zwei Wochen werde ein runder Tisch gegründet, um über die künftige Lebensmittelverteilung nachzudenken, hieß es nach der Sitzung. Einigkeit gebe es aberbereits darüber, dass Alleinerziehende, Ältere und Familien mit minderjährigen Kindern weiter im Mittelpunkt der Unterstützung stehen sollen. Mathias Puddig