Tätä, tätä, tätää!

In der Fasnets-Hochburg Rottenburg ist wieder die fünfte Jahreszeit ausgebrochen. Das heißt: volle Kneipen rund um den Dom, schunkeln, verkleiden, lustigsein. Nicht unbedingt nach feiern zumute war zuletzt den Bundesliga-Volleyballern der Stadt. Die haben seit dem 2. Dezember 2017 (3:1 gegen die Bergischen Volleys) kein Spiel mehr gewonnen, der letzte Auswärtssieg ist schon über ein Jahr her (am ...