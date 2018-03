Tadel für Strobl nach Bekanntgabe verdeckter Maßnahmen

Stuttgart. Aus Sorge um die Sicherheit der Beamten fordert die Polizeigewerkschaft DPolG den sofortigen Abbruch der geplanten geheimen Operationen. «Verdeckte polizeiliche Maßnahmen in der Presse anzukündigen, führt dazu, dass die Kollegen erheblichen Gefahren ausgesetzt sind. Das ist ein Skandal», sagte der Landesvorsitzende der DPolG, Ralf Kusterer, der Deutschen Presse-Agentur am Samstag.

Strobl hatte am Freitag öffentlich mitgeteilt, dass nach Hilferufen des Bürgermeisters wegen auffälliger Asylbewerber in Sigmaringen Polizisten inkognito in der Stadt unterwegs sein sollen. Ausländische Täter, die mehrfach auffallen, sollen dem Sonderstab gefährliche Ausländer im Innenministerium gemeldet werden. Ihnen droht die Abschiebung.

Strobls Sprecherin Nadia El Almi sagte am Samstag zu den Vorwürfen, eine Ankündigung habe auch einen abschreckenden Charakter. Und: «Der Schutz und die Sicherheit der Beamten hat höchste Priorität.»

Die Lage in Sigmaringen mit verdeckten Ermittlern lösen zu wollen, scheine weit übertrieben, sagte der innenpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Uli Sckerl. «Die vorhandenen polizeilichen Maßnahmen reichen aus.» Der Einsatz verdeckter Ermittler sei ein Mittel für Ausnahmefälle, etwa um schwere Straftaten zu verhindern. Eine Problemlösung werde es in Sigmaringen nur geben, wenn alle Beteiligten vor Ort eingebunden würden: Bürger, Interessengemeinschaften, Polizei und Politiker über die Parteigrenzen hinweg.

Laut SPD-Fraktionsvize Sascha Binder gefährdet Strobl seine eigene Polizei und fällt ihr in den Rücken. Der Minister sei immer mehr als Selbstdarsteller unterwegs und setze hier die Polizeibeamten unnötigen Gefahren aus. Binder will den Sachverhalt auf die Tagesordnung des Innenausschusses in der kommenden Woche setzen lassen und fordert eine umfassende Aufklärung des Vorgangs sowie Konsequenzen.

Auch FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke hat gar kein Verständnis für das Vorgehen Strobls. «Offensichtlich geht es dem Innenminister Strobl bei seinem Handeln nicht um den polizeilichen Erfolg und den Schutz der Bevölkerung, sondern um seine Profilierung in den Medien. Dieser Geheimnisverrat auf höchster Ebene verlangt eine parlamentarische Befassung und lässt einmal mehr daran zweifeln, dass Strobl der richtige Mann für das Amt des Innenministers ist.»

Kusterer spricht von verärgerten Kollegen, die ihn auch noch am Freitagabend bis Mitternacht angerufen haben. Der Ärger über die Informationspolitik reiche bis in die Führungsebene. Einige schlugen vor, an der Polizeiuniform doch gleich den Schriftzug «Undercover Agent» anzubringen. «Wo leben wir denn? Vielleicht senden wir den Medien auch gleich noch die Bilder unserer verdeckten Ermittler. Diese Informationspolitik ist unterirdisch», betonte der Gewerkschafter.

Verdeckte Ermittler sind Kriminalbeamte, die mit falschen Papieren und anderen Tarnmitteln für begrenzte Zeit in das kriminelle Milieu eingeschleust werden. Sie sammeln in erster Linie Beweise und Informationen. Verdeckte Ermittler werden seit 1971 in Baden-Württemberg eingesetzt.

In Sigmaringen leben in einer Erstaufnahmestelle des Landes knapp 400 Flüchtlinge. Am Bahnhof der rund 17 000 Einwohner zählenden Stadt waren wiederholt Flüchtlinge mit Alkoholexzessen und Pöbeleien aufgefallen. Die Straftaten dort sind im Jahr 2017 deutlich angestiegen. Das betrifft laut Strobl vor allem Diebstahl, Körperverletzung, die Rauschgiftkriminalität und das Schwarzfahren.

Der vor einigen Wochen gebildete Sonderstab aus dem Innenministerium ist auch eine Antwort auf das Attentat auf den Berliner Weihnachtsmarkt mit zwölf Toten vor mehr als einem Jahr. Der Attentäter Anis Amri war ein behördenbekannter islamistischer Gefährder tunesischer Herkunft, dessen Fall aus Sicht von Kritikern teils nicht professionell behandelt wurde.