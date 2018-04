TTC und TVR in Relegation

Am letzten Spieltag der Verbandsklasse Süd verpasste der TTC Ergenzingen die Meisterschaft, da der VfL Sindelfingen mit einem 9:0-Sieg gegen die SV Böblingen sich diese sicherte. Nun trifft der TTC in der Relegation am 5. Mai in Brackenheimauf den NSU Neckarsulm II (2. Platz in der Verbandsklasse Nord) und den TSV Wendlingen (9. Platz der Verbandsliga) und kämpft dabei um den Aufstieg in die Verbandsliga.

Dass der TV Rottenburg in die Relegation gegen den Abstieg muss, war bereits vor dem letzten Spieltag klar. Er verlor zudem noch gegen den Tabellenletzten VfL Herrenberg am letzten Spieltag mit 5:9. Fast alle Spiele gingen mindestens über vier Sätze – und zugunsten des VfL. Der TVR trifft ebenso am 5. Mai auf die TSG Ailingen (2. Platz der Landesliga Gruppe 4) und auf den SV Leonberg/Eltingen (2. Platz der Landesliga Gruppe 3) und kämpft dabei um den letzten verbleibenden Platz in der Verbandsklasse.