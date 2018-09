TSG stürzt den Spitzenreiter

Selbst die kritischsten Anhänger der TSG Tübingen, von denen es schon ein paar gibt, hatten nicht viel zu meckern beim 3:0 (1:0)-Sieg in Neckarrems, der ja vor dem Spiel immerhin Tabellenführer war. Wenn sie doch was zu kritteln hatten, dann war es die Chancenverwertung. Denn: „Damit das Spiel 4:0 oder 5:0 für uns ausgeht, hätte nicht viel passieren müssen“, sagte TSG-Trainer Michael Frick. So tr...