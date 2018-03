TSG II siegt im kleinen Derby

Derbysieger! Derbysieger! Hey! Hey!“, grölten die Spieler der TSG nach dem Abpfiff. Schon in der 9. Minute ging die Verbandsliga-Reserve durch ein Kopfballtor von Jonas Quaas, der am Samstag noch bei der ersten Mannschaft auf der Bank saß, nach einer Ecke in Führung. Wenig beeindruckt, glichen die sich steigernden SVler nach einem schnell gespielten Konter durch Christian Vom Hagen aus zum 1:1 (2...