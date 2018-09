Syrien schießt russisches Flugzeug ab

Damaskus. Nach dem Abschuss eines russischen Militärflugzeugs vor der Küste Syriens will Kreml-Chef Wladimir Putin offenbar eine schwere Krise im Verhältnis zu Israel vermeiden: Putin sprach am Dienstag von einer "Verkettung unglücklicher Umstände", nachdem das russische Verteidigungsministerium zunächst Israel für den Abschuss mit 15 Todesopfern verantwortlich gemacht hatte. Die syrische Armee hatte die russische Maschine am Montag nach einem israelischen Luftangriff versehentlich abgeschossen. "Israel hat unser Flugzeug nicht abgeschossen", hob Putin in Moskau hervor. Der Vorfall müsse nun "ernsthaft" geprüft und die Sicherheitsvorkehrungen für russische Soldaten in Syrien müssten verstärkt werden.

Der Abschuss der russischen Iljuschin-Maschine war der schwerste Fall von "friendly fire", also eines versehentlichen Angriffs auf einen Verbündeten, seit Beginn der russischen Militärintervention in Syrien vor drei Jahren. Alle 15 russischen Soldaten an Bord des Flugzeugs wurden getötet.

An anderer Stelle in Syrien, in der Provinz Idlib, kann eine Großoffensive offenbar vorerst vermieden werden. Putin und sein türkischer Kollege Recep Tayyip Erdogan einigten sich darauf, bis zum 15. Oktober rund um die Region Idlib einen entmilitarisierte Streifen einzurichten, der 15 bis 20 Kilometer breit sein soll. Die Türkei sicherte gestern einen Abzug von radikalen Gruppen zu. afp

Themen des Tages Seite 2