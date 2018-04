Südwesten verpasst Wärmerekord knapp

Stuttgart. Rekordverdächtig - könnte man meinen. «Nicht ganz», sagte Meteorologe Thomas Schuster vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Stuttgart. «2012 war es noch heißer», so der Experte. Vor sechs Jahren, am 28. April, hatten die Thermometer etwa in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) 32,9 Grad angezeigt. Zum Vergleich: Am Donnerstag und am Samstag, laut DWD die bislang wärmsten Tage dieses Jahres im Land, wurden im Taubertal 27,2 und 28 Grad gemessen. Den Höchstwert am Samstag konnte allerdings eine Stadt in der Ortenau für sich verbuchen: Rheinau mit 29,6 Grad.