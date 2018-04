Süddeutsche Debattiermeisterschaft am Wochenende im Tübinger Rathaus

Studierende aus ganz Süddeutschland treffen in einem Wettbewerb um den Titel des Süddeutschen Debattiermeisters aufeinander. Die Regionalmeisterschaft wird vom Tübinger Debattierclub Streitkultur ausgerichtet und gipfelt am Sonntag, 15. April, in einem öffentlichen Finale, das um 14 Uhr beginnt. Die acht besten studentischen Redner liefern sich in Teams zu jeweils zwei Personen nach festen Regeln einen argumentatorischen Schlagabtausch. Das Siegerteam, das den Meistertitel erhält, wird von einer studentischen Jury gekürt, während eine Ehrenjury zusätzlich den Preis für die beste Finalrede vergibt. In diesem Jahr besteht die Ehrenjury aus dem ehemaligen Landesminister Nils Schmid (SPD), Programmbereichsleiter der Karl-Schlecht-Stiftung Philipp Bocks, TAGBLATT-Chefredakteur Gernot Stegert und Prof. Eve-Marie Engels aus dem Bereich der Ethik in den Biowissenschaften an der Universität Tübingen.