Suche nach neuer Heimat

Wohin der Weg der Young Boys Reutlingen führt, ist derzeit unklar. Die Aktiven-Mannschaft kickt aktuell in der Landesliga, die zweite Mannschaft in der Kreisliga A3. Die A- und B-Junioren spielen in der Verbandsstaffel und die C-Junioren in der Landesstaffel.Bild: Ulmer