Suche nach dem Antrieb der Zukunft

Hannover. Lastwagen-Kolonnen auf den Autobahnen, Diesel-Fahrverbote in Städten: Der Lkw-Verkehr ist nah am Anschlag. Und die Branche befindet sich im Umbruch. Elektroantriebe sollen zumindest in der Stadt die Lösung für den Lieferverkehr sein. In dieser Ausgangslage treffen sich Lkw-Bauer, Spediteure und Zulieferer zu ihrer weltgrößten Messe – der IAA Nutzfahrzeuge, die heute in Hannover startet. Bernhard Mattes, Präsident des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), verspricht überzeugende Lösungen.

Die Ausstellungsfläche von rund 282 000 Quadratmetern ist ausgebucht, mehr als 2100 Aussteller aus 50 Ländern sind nach Hannover gekommen. 60 Prozent davon aus dem Ausland. Im Mittelpunkt stehen die Themen Digitalisierung, Vernetzung, automatisiertes Fahren, Elektromobilität und urbane Logistik.

Über Deutschlands Straßen, Schienen und Wasserstraßen werden laut Bundesverkehrsministerium jährlich 4,3 Mrd. Tonnen Waren bewegt. Das Problem: Auf der Langstrecke stößt der Elektroantrieb für schwere Transporter schnell an seine Grenzen, sagen Experten wie der Branchen-Fachmann Stefan Bratzel. Als Ersatz könnten Antriebe dienen, die Flüssiggas (LNG) als alternativen Kraftstoff nutzen – mehrere Hersteller werden solche Aggregate zeigen.

Dennoch werden E-Transporter Fahrt aufnehmen, sagte Mattes. Diese seien emissionsfrei, leise, ihre Batterien ließen sich in kurzer Zeit wieder aufladen – und sie böten Reichweiten zwischen 120 und 200 Kilometern. Das Ladevolumen umfasse 6 bis 20 Kubikmeter, die Zuladung betrage 900 bis 1750 Kilogramm.

Im Fernverkehr sieht das anders aus: „Je länger die Strecke ist, desto teurer wird die Batterie auf absehbare Zeit sein als der Verbrennungsmotor“, sagt Daimler-Nutzfahrzeug-Vorstand Martin Daum. Gegen die Batterie sprächen nicht nur die Anschaffungskosten. Auch das Thema Langlebigkeit werde übersehen. „Unsere Lkw werden bis zu einer Million Kilometer genutzt - oder in den USA bis zu einer Million Meilen. Es gibt heute noch keine Batterie, die das kann.“ dpa