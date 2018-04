Stuttgarts OB Fritz Kuhn sprach beim Tübinger Presseclub über ÖPNV und Wohnbau

Wie auch immer die Diskussion über einen kostenlosen Nahverkehr in Tübingen ausgeht: Für Stuttgart kommt so etwas nicht in Frage. Das stellte Oberbürgermeister Fritz Kuhn am Freitag im Studio des SWR als Gast des Tübinger Presseclubs klar. Der Verkehrsverbund Stuttgart VVS müsste 53 Millionen Euro Ticket-Einnahmen jährlich ersetzen – „das sprengt jede Dimension“. Was hinzukommt: Busse und Stadtba...