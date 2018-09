Stuttgart mit Didavi und Donis in der Startelf gegen Bremen

Stuttgart. Didavi hatte zuletzt Probleme an der Achillessehne. Neu in der Startelf im Vergleich zum 0:2 gegen RB Leipzig ist bei den vor dem sechsten Spieltag der Fußball-Bundesliga noch sieglosen Schwaben auch Andreas Beck als Rechtsverteidiger. Die Gäste aus Bremen, die mit einem Sieg an Bayern München vorbeiziehen und zumindest kurzzeitig Tabellenführer werden können, änderten ihre Startelf nur auf einer Position. Philipp Bargfrede spielt anstelle des Ex-Stuttgarters Martin Harnik.